شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أوكراني روسي ينتهى من زيارة فوسفات أبوطرطور في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهى وفد أوكراني وروسي اليوم الأحد، من زيارة موقع شركة فوسفات مصر بمنطقة أبوطرطور في الوادي الجديد.

وقال باسم مرسى مسؤول الإعلام بالشركة، إن الوفد يضم عددا من المستثمرين، في إطار توجيهات المهندس محمد عبدالعظيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فوسفات مصر لفتح أسواق جديدة لتصدير خام الفوسفات في الأسواق العالمية.

وأضاف أنه رافق الوفد خلال الزيارة المهندس ثروت إبراهيم حجاب مدير موقع الشركة بالوادي الجديد والمهندس عبدالحميد حسني مدير عام التسويق بالشركة والمهندس مصطفي فؤاد مدير موقع الشركة.