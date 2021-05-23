شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأعلى للإعلام» يصل السعودية لبحث التعاون بين البلدين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأحد، المملكة العربية السعودية بدعوة وزير الاعلام السعودى المكلف د ماجد عبدالله القصبى، للتباحث حول تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين وتطوير التعاون الإعلامى المشترك.

ومن المرتقب في خلال الزيار ة التي تستغرق عدة ايام أن يعقد رئيس المجلس الأعلى عدة اجتماعات ومقابلات مع رئيس محلس الشورى السعودى ووزير الاعلام السعودى المكلف وكذلك وزير الحج والعمره وأمين عام منظمة التعاون الإسلامى وزيارة عدد من الصحف والاستديوهات ومبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون بجدة وإجراء مجموعة من الحوارات واللقاءات مع الاعلاميين السعوديين.

يذكر أن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قام بزيارة، المسجد النبوي كما زار المتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية التابع لرابطة العالم الإسلامي بالمدينة المنورة، واستمع إلى شرح مفصل من مدير المتحف الدكتور سعيد بن عبدالله القرشي عن محتوى المتحف، مشاهدا عددًا من العروض التفاعلية، .

وأعرب جبر عن إعجابه بالجهود التي تبذلها المملكة في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية وترسيخ الدين الإسلامي ونقله بصورته الصحيحة والواضحة لجميع دول العالم قاطبة، مثمنًا لرابطة العالم الإسلامي هذا المشروع الذي يضاف لمبادراتها العالمية الأخرى.

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام فى زيارة رسمية الى المملكة العربية السعودية

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام فى زيارة رسمية الى المملكة العربية السعودية

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام فى زيارة رسمية الى المملكة العربية السعودية

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام فى زيارة رسمية الى المملكة العربية السعودية

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام فى زيارة رسمية الى المملكة العربية السعودية

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام فى زيارة رسمية الى المملكة العربية السعودية