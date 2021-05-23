شكرا لقرائتكم خبر عن علي مساحة 5 أفدنة.. محافظ الشرقية يتفقد المنطقة البديلة لسوق المواشي في الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية نقل الأسواق العشوائية خارج مدن المحافظة للقضاء على المشاكل المرورية داخل المدن، وإنشاء أسواق حضارية جديدة يراعى فيها إجراءات السلامة والصحة المهنية، واشتراطات الأمن الصناعي للوقاية من حدوث أي كوارث حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

جاء ذلك خلال تفقده لقطعة أرض على مساحة 5 أفدنة بطريق عزبة المسلمية التابعة للوحدة المحلية ببردين، لمعاينتها على الطبيعة تمهيدا لاستغلالها كمكان بديل لسوق الثلاثاء «المواشي»، لما يسببه الموقع الحالي من إعاقة حركة المرور للمتجهين من وإلى مدينة الزقازيق.

وكلف محافظ الشرقية سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة، بمخاطبة الجهات المعنية للبدء في انهاء الإجراءات القانونية اللازمة نحو قطعة الأرض لتؤول للمحافظة، وسرعة وضع التصور الأمثل لإقامة سوق حضاري عليها، يتماشى مع خطة تطوير وتجميل المحافظة ويلبي احتياجات التجار والمواطنين، مشددا ً على ضرورة مراعاة كافة اشتراطات الحماية المدنية، وتحديد مكان لانتظار السيارات لعدم إعاقة حركة المرور وتقديم أفضل الخدمات للمترددين عليه.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة جادة في تطوير الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين، وتسعى جاهدة لنقل الأسواق القديمة خارج المدن للحد من التكدسات المرورية، ولتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لمدن المحافظة.

رافق المحافظ سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور خالد فوزي مدير عام الإدارة العامة للشؤون الوقائية والرعاية الأساسية ووكيل مديرية الصحة، وأحمد عطية مدير عام الشؤون الاقتصادية، والمهندس ماهر الشناف مدير إدارة البيئة بالديوان العام، وهبة عبدالتواب مديرة إدارة المزارع السمكية.