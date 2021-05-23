شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تموينية موسعة على أسواق كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بأنه في إطار متابعة الأسواق والمحال العامة، فقد وجه بتشكيل حملة تموينية من الرقابة التموينية بالمديرية تحت إشراف عبدالفتاح جابر، مدير إدارة الرقابة التموينية وضمت كلا من حمدي النوساني ورضا داوود م الف مأمورى الضبط القضائي واستهدفت الحملة دائرة بندر دسوق.

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير محضر رقم ١٨١٩ جنح أمن دولة طوارئ ضد أحد أصحاب محال المستلزمات الطبية لحيازته عدد ١٠ كراتين كمامات مجهولة المصدر بكل كرتونة عدد ٢٠٠٠ كمامة بإجمالي عدد ٢٠٠٠٠ كمامة وقد تم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم. ومحضر رقم ١٨٢٠ جنح أمن دولة طوارئ ضد أحد أصحاب محال مستحضرات التجميل لحيازته عدد ٢٠٠ عدسة لاصقة للعين مجهولة المصدر وكذا حيازته عدد ٧٠ عبوة شامبو مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على المصدر.

كما تم تحرير محضر رقم ١٨٢١ جنح أمن دولة طوارئ ضد أحد أصحاب محال بيع السجائر لحيازته عدد ٢٣٠ علبة سجائر مهربة ومحظور تداولها والاتجار فيها. ومحضر رقم ١٨٢٢ جنح أمن دولة طوارئ ضد أحد أصحاب محال البقالة لحيازته ١٥٠ علبة سجائر محظور تداولها لخطورتها على الصحة العامة

وجار العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.