شكرا لقرائتكم خبر عن مدونون من 16 دولة في ضيافة متحف شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل متحف شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء وفدًا من المدونين السياحيين، والذين تستضيفهم المحافظة من ١٦ دولة، وذلك بهدف الترويج والتنشيط للمقومات السياحية والأثرية بالمحافظة وتنشيط الحركة السياحية بها.

وقالت ميريام ادوارد المشرف العام على المتحف، أن الوفد يضم ٤٥ مدونا من ١٦ دولة منها روسيا وأوكرانيا وهولندا واليونان وأمريكا وايطاليا وارمينا وغيرها.

وأعرب الوفد، خلال زيارتهم للمتحف، والتي إمتدت قرابة الساعتين، عن إعجابهم بالمقتنيات الأثرية به وتنوعها، وأسلوب العرض الجاذب لها، وخاصة القطع الأثرية الخاصة بالملك توت عنخ آمون والتي يتم عرضها بصفة استثنائية حتى قرب افتتاح المتحف المصري الكبير بميدان الرماية بمحافظة الجيزة.

كما حرص الوفد على التقاط الصور التذكارية لتوثيق زيارتهم، وقاموا ببث عدد من الفيديوهات القصيرة لهم خلال الزيارة على صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحظى بوجود عدد ضخم من المتابعين لها من مختلف دول العالم.

وأعدت محافظة جنوب سيناء برنامجا خاصا لهم طوال فترة استضافتهم التي بدأت أمس الموافق ٢١ مايو وحتى يوم ٢٧ مايو الجاري؛ يشمل هذا البرنامج زيارة متحف شرم الشيخ والسوق التجاري ومسجد الصحابة، بإلاضافة إلى قيامهم برحلة بحرية للاستمتاع بسحر وجمال مناظرها الطبيعية الخلابة، وشواطئها المشمسة وجوها المعتدل، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الزيارات والأنشطة الترفيهية.

جدير بالذكر أن مدينة شرم الشيخ تجسد سياسة وزارة السياحة والآثار لدمج السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية لكي يستطيع الزائر والسائح الاستمتاع بالشواطئ الخلابة والأنشطة البحرية الممتعة، وفي نفس الوقت التعرف على الحضارة المصرية العريقة والمعروض لمحة منها بمتحف شرم الشيخ.

ويتناول سيناريو العرض المتحفي لمتحف شرم الشيخ نشأة الحضارة المصرية وتطورها، كما يسلط الضوء على الإنسان المصري وسلوكه تجاه البيئة من حوله، وكيفية التعايش مع كائناتها التي قدسها حيث يعرض المتحف ٥٢٠٠ قطعة أثرية لتعرض داخل قاعات المتحف المتنوعة وهم القاعة الكبرى، والممر الحتحوري، ومنطقة المقبرة، منقطة العرض الخارجي.