شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: لدينا رؤية تستهدف صناعة السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فريق عمل من الهيئة العامة للتنمية السياحية، والمكلف بالدراسة الميدانية بشأن خطة المحافظة التي تتضمن رؤية ومشروعات تستهدف تحقيق تنمية سياحية بالمحافظة، ضمن الخطوات العملية للتعاون المثمر بين المحافظة والهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة السياحة لتنفيذ إستراتيجية التنمية السياحية التي أعدتها المحافظة التي تضمنتها الإستراتيجية التنموية المحلية العامة التي أطلقتها بني سويف كأول محافظة في هذا الصدد.

ضم فريق العمل كلاً من: المهندس محمد خميس _ إدارة التقييم العقاري بالهيئة، والمهندس عمرو سليمان _إدارة التخطيط بالهيئة، والمهندس محمد أسامة – إدارة التقييم العقاري بالهيئة، وفي حضور رانيا عزت مدير عام السياحة بالمحافظة،شيرين حسين مدير المكتب الفني بالمحافظة ،والدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة.

وفي بداية اللقاء، رحب محافظ بني سويف بفريق العمل،مؤكدا على أهمية التعاون بين كافة الجهات والأطراف المعنية بقطاع السياحة ،في سبيل توسيع نطاق التنمية السياحية التي تتضمنها رؤية مصر 2030 وتستهدفها خطط وجهود الدولة في الفترة الحالية، بحيث تشمل الجهود الخروج لمناطق سياحية بمناطق أخرى غير التقليدية، لاسيما وأن مصر تزخر بالمقومات والموارد السياحية في كل جزء من أراضيها، وبني سويف كجزء أصيل من الوطن تعتبر من المحافظات التي تمتلك الميزة التنافسية والموارد المتعددة والمتنوعة التي تمثل في مجملها وعناصرها فرص واعدة في مجالات الاستثمار السياحي والذي يعني نقلة تنموية وفرص عمل لأبناء المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن الرؤية التي تعمل من خلالها المحافظة والتي تضمنتها إستراتيجية التنمية السياحية لـ 5 سنوات قادمة، السعي لتوفير كل متطلبات وتحقيق الاستثمار الأمثل للمقومات المتاحة من أجل إقامة صناعة السياحة بالمناطق السياحية المستهدفة، والتي تعتبر الخطوة الأهم والهدف العام لكافة الجهود في هذا المجال، حيث أنه مع وجود أنشطة سياحية بأي منطقة سيجذب مزيد من الاستثمارات بجانب تشجيع العنصر البشري الذين يقطنون بجوار تلك المنطقة على العمل في السياحة، ويكونوا عناصر جذب إضافية وعامل مساعد، وذلك يمثل الركيزة الأساسية في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وتم خلال اللقاء مناقشة الجهود المبذولة والرؤية المشتركة فيما يتعلق بأهم المقومات السياحية بالمحافظة مثل: وجود محمية كهف ووادي سنور، والعديد من مقومات السياحة الأثرية والترفيهية، حيث تمتلك بني سويف ثراءً نسبياً فيما يتعلق بمواردها السياحية سواء الأثرية أو الطبيعية والبيئية والمناخية، بجانب توافر بعض الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع مثل: 500 فدان بالحيبة، و2124 فدان بالقرب من ميدوم مخصصة للاستثمار السياحي، مع إمكانية إدراج بني سويف ضمن مسار العائلة المقدسة، ومطلب المحافظة الخاص بأهمية إقامة مراسي سياحية والذي سيجعل من المحافظة نقطة توقف للرحلات النيلية عبر النيل، وغيرها من المقترحات والمشروعات المدروسة التي أعدتها المحافظة في هذا المجال.

كما تم بحث الرؤية المشتركة والخطوات العملية للدفع بإستراتيجية التنمية السياحية بالمحافظة، مع الإشارة إلى الخطوات العملية التي نفذتها المحافظة: رفع كفاءة واحة ميدوم، ومشروع تطوير الجزء السفلي لكورنيش النيل،بجانب وضع تصميم لكورنيش جديد من الناحية الشرقية للنيل وأيضا مناقشة الخطوات المستهدفة بعد ذلك،وتحديد سبل الدعم والتكامل الممكن بين الوزارة والمحافظة.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة بحث الإجراءات والشكل القانوني للتعاون بين المحافظة والهيئة للبدء في خطوات عملية وترجمتها في شكل مشروعات في القطاع، حيث تم مناقشة إعداد برتوكول تعاون يشمل مهام واختصاصات كل طرف، بجانب مناقشة عدد من المقترحات الأخرى التي تدعم الجهود الهادفة لتعاون مثمر بين الطرفين، للدفع بجهود التنمية السياحية المستهدفة.

وعقب اللقاء توجه فريق العمل يرافقه فريق عمل من المحافظة،لتنفيذ برنامج ميداني تم الاتفاق عليه ليشمل المواقع الأثرية والسياحية والفرص الاستثمارية في المجال، بهدف الوصول لوضع التصور العملي الشامل للنهوض بالمحافظة سياحية، والذي يمكن أن يخرج لحيز التنفيذ في صورة خطوات عملية ومشروعات سياحية.