شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الفيوم»: توقف محطة مياه سنورس عن العمل بسبب ارتفاع نسبة العكارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بمحافظة الفيوم، منذ قليل، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» عن توقف محطة مياه الشرب بسنورس عن العمل، بسبب ارتفاع نسبة العكارة أمام مأخذ المحطة.

وجاء نص البيان كالتالى، عملائنا الكرام نوجه عناية سيادتكم بأن توقف محطة مياه شرب سنورس 1، 2 عن العمل بسبب ارتفاع نسبة العكارة أمام مأخذ المحطة، مما أدى إلى ضعف عام للمياه بمدينة سنورس وقرية جرفس وقرية أبوعيطة.

وأكد اللواء هشام محمد درة، رئيس شركة مياه الشرب بالفيوم، لأنه سيتم تشغيل المحطة بعد زوال العكارة مباشرةً حتى لا تتأثر المحطة، مشيرًا إلى أن أرتفاع نسبة العكارة بتكون خارج عن الارادة وغالبا لم تستغرق سوى ساعات قليلة.