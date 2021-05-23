شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا 49 رحلة جوية تنقل على متنها 4792 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير مصر للطيران غداً الإثنين 49 رحلة جوية بمعدل 35 رحلة دولية إلى كل من واشنطن، عمان، بيروت، بغداد، لاجوس، اكرا، الدوحة، لندن، باريس، روما، دبي، إسطنبول، فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، جوبا، البحرين، لارناكا، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا ، إربيل، و12 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر واسوان، ورحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4792 راكبا.

ووفقا للتدابير الاحترازية التى حددتها وزارة الطيران المدنى بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ومنظمات الطيران الدولية للوقاية من فيروس كورونا، يتم اتخاذ عدة إجراءات احترازية، من خلال الحفاظ على المسافة الآمنة بين المسافرين فى جميع مراحل السفر فى مناطق الانتظار وحافلات النقل وعند صعود الطائرة وجسور الركاب، وإلزام جميع العاملين فى المطارات و خاصة الطواقم الجوية على متن الطائرة بتعقيم اليدين وارتداء الكمامة و القفاز وغيرها من الملابس الوقائية، بالإضافة إلى إلزام جميع العاملين فى المطارات و الطواقم الجوية بالفحص الطبي.