شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: جمعنا 2.9 مليون طن قمح محلي وإعلان الاكتفاء من السكر نهاية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة جمعت 2.9 مليون طن من القمح المحلي حتى الآن، وتم ضخ 12 مليار جنيه للأهالي والتجار، مؤكدا: "العملية منتظمة جدا، ويتبقى حوالى 600 أو 700 ألف طن في الأرض وباب التوريد مفتوح حتى 15 يوليو".

أضاف المصيلحي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" الذى يذاع عبر قناة صدى البلد، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن وزارة التموين تأمل أن يصل محصول القمح المحلي هذا العام إلى 3.6 مليون طن، قائلا: "هذا الأمر لم يحدث في مصر مسبقا، وهذا الكلام تطلب قدرات تخزينية ضخمة لذلك تم إطلاق المشروع القومي للصوامع، وأصبح الاحتياطي المحلى من القمح والمستورد يكفي مصر لـ6 أشهر.. زمان لما كان الاحتياطي شهرين أو أكتر كنا مرتاحين".

وأشار الوزير، إلى أنه يرفع تقرير يومي بالأرصدة الخاصة بالسلع الاستراتيجية وهي "القمح والسكر والأرز واللحوم والدواجن وغيرها من السلع الاستراتيجية"، في تمام التاسعة صباحا إلى كلا من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، متابعا: "وفرنا حتى الآن 85% من احتياجات التموين قبل ميعاد صرفه بـ 8 أيام، وهذا العام سنقلل من استيراد القمح بسبب وفرة المحصول".

وفيما يخص السكر، أوضح الوزير، أن مصر تستهلك 3.2 مليون طن سكر في العام ، وبنهاية عام 2022 سيتم إعلان الاكتفاء الذاتي من السكر في مصر، وذلك بسبب مصنع السكر في المنيا والخطة القومية لرفع كفاءة المصانع الأخرى، وخلال شهرين سنرى النتائج، مردفا: "بعد إعلان الاكتفاء الذاتي سنصدر السكر للأشقاء في السودان أو ليبيا أو الأردن وأي حد محتاجه، وذلك بسبب زيادة مساحة الأرض الزراعية من البنجر والذى وصل إلى 675 ألف فدان من البنجر وأيضا 250 – 300 ألف فدان من قصب السكر".