"الباب الإلكتروني قفل على رأسه".. ملابسات مصرع عامل داخل السفارة الروسية بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابسات مصرع عامل بمقر السفارة الروسية في منطقة الدقي صباح الأحد.

بلاغ تلقاه اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالة وفاة بمقر السفارة الروسية.

على الفور وجه العميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال، بسرعة انتقال رجال المباحث إلى محل البلاغ تنسيقا مع مسؤولي السفارة.

معاينة العقيد هاني شعراوي مفتش فرقة الوسط، والمقدم محمد أبو زيد وكيل الفرقة، أثبتت مصرع عامل أربعيني بسبب الباب الإلكتروني.

وشرحت المعاينة كواليس ما جرى، وتبين أن "الباب قفل على رأسه فمات" دون انفصال الرأس عن الجسد. وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت إشراف الرائد عمرو فاروق رئيس المباحث ومعاونيه الرائد عمرو مصطفى والنقيب محمد وحيد.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي صرحت بالدفن.