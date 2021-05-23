"شال وجثة على الأرض".. موظف بالمعاش يشنق نجله في المعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

شهدت عزبة كامل صدقي بمنطقة المعصرة، واقعة مأساوية، حيث أقدم موظف أب على قتل نجله صاحب الـ 20 عامًا، خنقًا، داخل الشقة سكنهما بسبب سوء سلوكه وتعاطيه المخدرات.

الواقعة بدأت عندما تلقى المقدم أحمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من الأهالي يفيد قيام "خميس. ع. ج"، موظف بالمعاش بقتل ابنه خنقًا داخل شقتهما بدائرة القسم.

وانتقل الرواد أحمد ماضي وكريم عبد العاطي ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة "كريم. خ" 20 سنة يرتدي كامل ملابسه، مسجاة على الأرض، وملفوف حول رقبتها "شال".

تم القبض على الأب الذي اعترف بارتكابه الواقعة، لسوء سلوك ابنه واعتياده التعدي عليه.

وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.