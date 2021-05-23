تأجيل استئناف "متحرش المترو" لـ 13 يونيو للنطق بالحكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأحد، تأجيل نظر استئناف متحرش المترو على حكم حبسه 3 سنوات مع الشغل وتغريمه 20 ألف جنيه لجلسة 13 يونيو للحكم.

ووثَّقت فتاة جريمة التحرش بها بالفيديو داخل عربة السيدات في محطة قباء بالخط الثالث في مترو الأنفاق "العتبة - عدلي منصور"، حيث فوجئت بشاب يجلس على المقعد المقابل لها بالعربة وفتح "سوستة بنطلونه"، وقت وجودها بمفردها بينما كان يجلس في نهاية العربة شابان آخران لم ينتبها لتصرفات المتحرش.

وأظهر الفيديو البالغ مدته 37 ثانية الشاب بشكل تام، وأن الفتاة نجحت في تصويره وقت الجريمة وهو لم ينتبه لها وكان مشغولا في مراقبة الشابين الجالسين في نهاية العربة، وأن الفتاة صورت الفيديو بعدما اتصلت بخطيبها وأخبرته عن تصرف الشاب المشين ونبهها إلى ضرورة تصويره بالفيديو حتى توثق جريمته.

وقال المتهم خلال التحقيقات، أنه الشخص الذي ظهر بالفيديو أثناء ممارسة الفعل الفاضح وقدّم المتهم شهادة طبية تؤكد أنه يعاني من مرض نفسي، وأنه كان يقوم بتعديل ملابسه ولم يقصد ارتكاب فعل فاضح داخل مترو الأنفاق، وأنكر المتهم خلال التحقيق معه التهم الموجهة إليه، مشيرًا إلى أنه لم يقترب من الفتاة أو يتحدث معها. واعترف المتهم بالتحرش بفتاة المترو أمام نيابة النزهة بعدما واجهته بفيديو الواقعة، بأنه هو الذي ظهر بالفيديو، وذلك بعدما فرغت نيابة النزهة فيديو لفتاة تعرضت للتحرش داخل مترو الأنفاق.

وقالت المجني عليها إنها أثناء استقلالها مترو الأنفاق من محطة العتبة، في طريقها إلى محطة عدلي منصور، خرج جميع الركاب من عربة المترو، ولم يتبق في العربة إلا المجني عليها، وشخص آخر، وفوجئت به يجلس على المقعد المقابل لها، وبدء بيده في عمل أفعال جنسية.

وأضافت المجني عليها أنها شعرت بالخوف منه وانتقلت إلى مقعد آخر داخل المترو، وأجرت اتصالا هاتفيا بخطيبها وأخبرته بالواقعة وطلب منها تصويره فيديو، وتقديم بلاغ إلى النيابة العامة وبالفعل وثقت واقعة التحرش بالفيديو والتي ظهر فيها المتهم لمدة 37 ثانية.