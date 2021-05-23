المشدد 10 سنوات لمتهم بالانضمام لـ"داعش" الإرهابي والترويج لأفكار التنظيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي والترويج لأفكاره.

ووجهت النيابة العامة للمتهم في القضية والمقيدة برقم 347 لسنة 2020 جنايات أمن دولة عليا، أنه في غضون الفترة من 2010 حتى 7 يوليو من عام 2019، روج المتهم لارتكاب جرائم إرهابية، بأن نشر عبر حسابه الخاص المسمى "أبو حمزة" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لأفكار ومعتقدات جماعة داعش التكفيرية الداعية لاستخدام العنف ضد رجال الجيش والشرطة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.