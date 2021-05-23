شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 10 رحلات سياحية لمطار مرسى علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسى علم الدولي جنوب البحر الأحمر، الأحد، 10 رحلات دولية من جنسيات مختلفة، بينها التشيك وبولندا وأوكرانيا، وذلك ضمن 46 رحلة طيران سياحية دولية من المطارات العالمية والأوربية سيستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري بينهم 14 رحلة من دولة التشيك و12 رحلة من المطارات البولندية و12 رحلة من اوكرانيا، وأخرى من مطار زيورخ ورومانيا، ومالدوفيا وليتوانيا، وثلاث رحلات داخلية تابعة لشركة مصر للطيران وأخرى لإحدى شركات البترول.

وتقوم الجهات المختصة بالتنسيق مع إدارة الحجر الصحي بالمطار بتطبيق الإجراءات الاحترازية على الوافدين، وعدم السماح بدخول أي سائح أو وافد من الخارج إلا بتحليل الـpcr لبيان حالته من فيروس كورونا.