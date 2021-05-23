شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا بشأن مباحثات عام التبادل الإنساني المصري الروسي 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بشأن اللقاء الذي عقد مع د. أليكسى تيفانيان- المستشار الثقافي الروسي بالقاهرة، واكسينا- مسؤول الهيئة المعنية بالتعاون الثقافي والإنساني بوزارة التعليم العالي الروسية، وذلك بمقر قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بالوزارة.

وأشار التقرير إلى عمق العلاقات التي تربط بين البلدين وخاصة في المجالات التعليمية والعلمية والثقافية وإجراء مباحثات حول فعاليات عام التبادل الإنساني المصري الروسي 2021 فيما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار التنسيق الدائم والمستمر بين الطرفين وبما يتناسب مع طبيعة العلاقات المصرية الروسية.

وتطرق التقرير إلى إلقاء الضوء على ما تقدمه الدولة المصرية من أجل تطوير مؤسسات التعليم العالي المختلفة، ومواكبة الجامعات ذات التصنيف العالمي المتقدم، وإبراز دور الجامعات الأهلية الجديدة مثل جامعات الجلالة والعلمين وما تقدمه من برامج وتخصصات دراسية مميزة، وإبرامها لشراكات مع جامعات دولية كبرى.

كما تناول اللقاء بحث زيادة أعداد الطلاب الوافدين من الجانب الروسي للدراسة بالجامعات المصرية في ضوء ما تشهده الجامعات المصرية من نهضة تعليمية شاملة وما تتمع به من برامج دراسية وتخصصات علمية جعلتها تضاهي مثيلاتها من الجامعات الدولية الكبرى.

وتناول التقرير مقترحات الجانب المصري بشأن تدشين منتدى طلابي سنوي بين دولة روسيا الاتحادية وجمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي المصرية والروسية؛ لتبادل الأفكار واتجاهها نحو التطوير، وإنشاء مراكز بحثية علمية بين الجانبين، والاهتمام بتفعيل المشاركات العلمية بين مصر وروسيا في مجال مكافحة جائحة كورونا، وتبادل الخبرات والزيارات المصرية الروسية والاستفادة منها في تطوير مؤسسات التعليم العالي.

ولفت التقرير للنتائج المثمرة للقاء وتعبير الوفد الروسي عن حرص بلاده على دعم علاقات التعاون مع مصر، وتطلعه لتعزيزها في مجال التعليم العالى والبحث العلمى.