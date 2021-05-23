شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: 4 ملايين شاب وفتاة ترددوا على «مودة» لتأهيلهم للزواج.. منهم 70% إناث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، المشرف العام على مشروع «مودة»، إن عدد المترددين على المنصة مُنذ إطلاقها وحتى نهاية أبريل الماضى بلغ 4 مليون و70.864 متردد من جميع محافظات الجمهورية، وقد بلغ عدد المترددين من الاناث إلى نسبة 70% .

كما اعتمد المجلس الأعلى للجامعات اجتياز البرنامج التدريبي لمنصة «مودة» كمُتطلب تخرُّج اختياري على مستوى كافة الجامعات الحكومية بدءاً من العام الدراسي الحالي 2020/ 2021 لتعميم الاستفادة من البرنامج وضمان اتاحته لكافة الطلبة.

‏وأضاف «عثمان» في تصريحات صحفية، الأحد، أنه تم تطوير منصة مودة وتضمينها جلسات تتناول موضوعات مُلحة من واقع الاحتياجات التي تم رصدها أثناء التدريبات الميدانية، وبتركيز خاص على قضايا تنظيم الأسرة وأهمية الأسرة الصغيرة، وخطورة الزواج المُبكر، كما تم تحويل المحتوى الرقمي للمنصة إلى لغة الإشارة لتوفير المحتوى لذوي الهمم من الصُم والبُكم وسيتم إطلاقه قريبًا.

وأوضح ان التدريبات تستهدف الشباب في مرحلة ما قبل الزواج وتتمثل أهم أنشطته في تنفيذ تدريبات تفاعُلية مباشرة بمختلف التجمعات الشبابية، حيث تم إعداد شبكة من المدربين من أعضاء هيئة التدريس لـ 307 عضو هيئة تدريس على مستوى 8 جامعات كذلك تدريب 25 ألف طالب و75 ألف طالبة من خلال 350 عضو هيئة تدريس تم تدريبهم على دليل مودّة في 8 جامعات على مستوى 6 محافظات وكذلك تدريب 38 ألف مُجند بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية بجانب تدريب 17 ألف مكلفة خدمة عامة على مستوى 24 محافظة، بالإضافة إلى انه تم إعداد شبكة من المدربين الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بهدف تنفيذ تدريبات مودة بمختلف الهيئات الشبابية على مستوى الجمهورية.

وأضاف «عثمان» أنه حرصًا من المشروع على التوسّع والتطوير المستمر وبُناءًا على احتياجات المتدربين التي تم رصدها، تم إطلاق برنامج تدريبي يستهدف المخطوبين والمتزوجين حديثاً ،حيث يحضر الطرفان معاً ،وتم إطلاق مبادرة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لتطبيق البرنامج في إطار مبادرة «دكان الفرحة» لدعم الفتيات الأكثر احتياجاً، وقد تم تدريب 1186 فتاة وخطيبها بـ 7 محافظاتً كذلك إطلاق مُبادرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ذات الصلة لتدريب المخطوبين والمتزوجين حديثاً، وقد تم تدريب 1242 على مستوى 14 محافظة كذلك تم إطلاق تدريبات مودة بين الشباب المتعافي من مرض الإدمان وأُسرهم نظراً لتنامي حالات التفكُك الأسري والانفصال بينهم، وقد تم تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف لوزارة التضامن الاجتماعىُ بتنفيذ مشروع «مودة» للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتدشين الرئيس لمنصة الإلكترونية للمشروع لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج بشكل تكاملي عبر تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى وفض المنازعات بما يُساهِم في خفض معدلات الطلاق.

يأتي تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج «مودة» بعد وصول معدلات الطلاق إلى 198 ألف و269 حالة طلاق عام 2019 ،الأمر الذي استدعي ضرورة البدء في وضع تدخلات تستهدف الشباب المُقبل على الزواج في المرحلة العمرية من 18 إلى 25 سنة، خاصة وأن 38% من حالات الطلاق المُسجلة كانت خلال أول ثلاث سنوات من الزواج، و15% خلال السنة الأولى، الأمر الذي أكّد على ضرورة تعريف الشباب بأُسس أختيار شريك الحياة الصحيحة، وتعريفهُم بمفهوم الزواج والحقوق والواجبات لمساعدتهم على تفادي حدوث الطلاق المبكر.