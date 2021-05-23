شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق البرنامج التدريبي للقيادات الجامعية بجامعة الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلق البرنامج التدريبي للقيادات الجامعية بجامعة الوادى الجديد لعام 2021، اليوم الأحد، بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية.

وقال، الدكتور محمود الكيلاوي مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، بجامعة الوادى الجديد، إن البرنامج التدريبى يستهدف تدريب الأساتذة المرشحين لمنصب عميد كلية من مختلف كليات الجامعة.

وأضاف أن البرنامج التدريبى للقيادات الجامعية في إطار تنفيذ القرار الوزاري رقم 293 لسنة 2021 بشأن الترشح لوظائف القيادات الجامعية والذي تضمن في المادة الرابعة البند (5) وهو حضور المرشح للدورات التدريبية التي تعقد بإحدى الجهات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات للتأهيل لشغل الوظيفة، وعلى قرار المجلس الأعلى للجامعات باعتماد البرنامج التدريبي للقيادات الجامعية.

وقال إن البرنامج التدريبي للقيادات الجامعية للترشح لشغل ظيفة، عميد كلية يستمر لمدة ثلاثة أيام ويتضمن محاضرات في التخطيط الإستراتيجي والتطوير المؤسسي والجوانب المالية والقانون في الجامعات والقضايا القومية ومكافحة الفساد وإدارة الأزمات والخاطر ويحاصر فيها نخبة من المتخصصين.

وأكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد على أهمية تنفيذ البرنامج التدريبى الذي يساهم في بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في القيادة الجامعية وخلق كوادر قادرة على تحمل المسؤولية على أساس أكاديمي، مشيرا إلى أن البرنامج التدريبي يأتى وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات في تأهيل قيادات جامعية لديها رؤية بكافة اللوائح والقوانين والنظم التي تحكم المسؤوليات الجامعية.