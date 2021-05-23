شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدًا .. ارتفاع درجات الحرارة ورياح على معظم أنحاء مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح غدًا الإثنين على أغلب الأنحاء وذلك ضمن تقرير حالة الطقس فى مصر غدًا، الذى يشير إلي وجود إرتفاع طفيف فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء.

وترتفع درجات الحرارة غدًا الإثنين على شمال وجنوب مصر وكذلك القاهرة القاهرة الكبري وتكون أقل مطروح الأقل في درجة الحرارة العظمي وتصل إلي 26 درجة مئوية، بينما تكون أسوان والأقصر وأبو سمبل والوادي الجديد الأعلي وتصل لـ37 درجة.

أحوال الطقس غدًا في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية طقس Weather شديد الحرارة نهارًا على جنوب الصعيد، وحار على جنوب الصعيد وشمال سيناء.

ويكون الطقس مائل للحرارة خلال ساعات النهارعلى القاهرة الكبري والوجه البحري، وبينما يكون معتدلاً على السواحل الشمالية.

ويصبح طقس الغد لطيف خلال الليل على القاهرة الكبري وجنوب البلاد السواحل الشمالية والوجه البحري ، ويغدو معتدلاً على جنوب سيناء.

تكون حالة البحر المتوسط معتدلة والرياح شمالية غربية والموج يتراوح بين متر ونصف ومترين، بينما يكون البحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج بين مترين ونصف و3 أمتار واتجاه الرياح أيضًا شمالية غربية.

تتوقع الأرصاد نشاط الرياح علي فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء والوجه البحري.

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وتشير توقعات الأرصاد عن أحوال الطقس إلي أن إتجاه الرياح يكون شمالية غربية في أنحاء مصر وسرعتها 17 عقدة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، وتكون 15 عقدة على القاهرة الكبري، بينما تنخفض إلي 12 عقدة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة فى مصر غدًا

ترتفع درجة الحرارة إلي 32 درجة في القاهرة غدًا للعظمي مقابل 31 اليوم الأحد، وترتفع الصغري إلي 18 درجة مقابل 17 درجة اليوم.

وتصل درجة الحرارة فى الإسكندرية غدًا إلي 27 درجة للعظمي مقابل 26 اليوم، بينما تستقر الصغري عند 18 درجة مثل اليوم.

ترتفع درجة الحرارة فى أسوان إلي37 درجة للعظمي مقابل 36 درجة اليوم، وتظل الصغري 25 درجة.

كما ترتفع في الأقصر إلي 37 مقابل 35 اليوم كما ترتفع الصغري من 24 إلي 25 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة غدًا فى طنطا 31-18، شبين الكوم 32-18، دمنهور 30-18 درجة.

توقعات الحرارة في بلطيم 28-18، مطروح 26-18، السلوم 27-18، سيوة 33-18 درجة.

وتكون درجات الحرارة فى بورسعيد 28-19، دمياط 28-18، الزقازيق 32-18، المنصورة 31-18، الإسماعيلية 33-18.

توقعات الطقس في السويس 33-18، رفح 26-18، العريش29-18، شرم الشيخ 33-25، الغردقة 34-22 درجة.

وتكون درجات الحرارة في الفيوم والمنيا وبني سويف 33-20، أسيوط 33-21، سوهاج 34-23، قنا 34-23، الأقصر 37-24.

توقعات الأرصاد في أبوسمبل 37-24، أسوان 37-25، إدفو 36-25، والوادي الجديد 37-22 درجة.