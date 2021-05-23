شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات جمهورية بتعيين 3 عمداء جدد في 3 جامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرارات جمهورية شملت عدة تعيينات جديدة.

تتضمن التعيينات:

الدكتورة أماني عبدالرحمن عباس محمد عوض الله عميدا لكلية الطب البيطري جامعة بنها.

الدكتورة إيمان مسعد زكي الحفني عميدا لمعهد جنوب مصر للأورام جامعة أسيوط.

الدكتورة هبة محمود حسين القاضي عميدا للمعهد العالي للصحة العامة جامعة الإسكندرية.