شكرا لقرائتكم خبر عن بقرار جمهوري.. تعيين أماني عبدالرحمن عميدًا لكلية الطب البيطري بجامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتورة أماني عبدالرحمن عباس عميدا لكلية الطب البيطري جامعة بنها لمدة 3 سنوات.

وقالت الجامعة في بيان، الأحد، إن الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، قدم التهنئة للدكتورة أماني عبدالرحمن، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في مهام منصبها الجديد.

كما قدم «الجيزاوى»، الشكر للدكتور محمد محمدى غانم عميد الكلية السابق على ما قدمه للكلية خلال فترة عمادته حيث شهدت الكلية طفرة في البرامج الجديدة فضلا عن تجديد الاعتماد الأكاديمي.

يذكر أن الدكتورة أمانى عبدالرحمن أستاذ أمراض ورعاية الأحياء المائية بكلية الطب البيطري، وكانت تشغل منصب وكيل كلية الطب البيطرى لشئون الدراسات العليا والبحوث، قبل صدور القرار الجمهوري بتوليها منصب عمادة الكلية.