شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء المقبل.. قطع المياه عن بعض المناطق في عين شمس 6 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة وهى: شارع عين شمس ومتفرعاته، شارع أبوالفتوح عبدالله ومتفرعاته، شارع سليم الأول ومتفرعاته، شارع الزهراء ومتفرعاته، شارع العشرين ومتفرعاته، شارع 6 أكتوبر ومتفرعاته، شارع أحمد عصمت ومتفرعاته، شارع أحمد عرابي ومتفرعاته، شارع إبراهيم عبدالرازق، الألف مسكن، منطقة الشيراتون بالكامل والملتقى العربي، الساعة 10 من صباح يوم الثلاثاء المقبل، وحتى الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال صيانة بمحبس قطر 1500 مم بمحطة مياه مسطرد.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.