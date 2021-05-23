شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالة الطقس من الإثنين إلى السبت 29 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 24 مايو إلى السبت 29 مايو 2021، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائلٌ للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وشديدُ الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفٌ ليلًا شمالًا ومعتدلٌ جنوبًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وذلك خلال الأيام المقبلة.

وتكون درجة الحرارة على القاهرة الكبرى الاثنين 32 درجة بينما تكون 33 درجة يوم الثلاثاء.

وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام.

- حالة الطقس الاثنين 24 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الثلاثاء 25 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الأربعاء 26 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الخميس 26 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الجمعة 28 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- حالة الطقس السبت 29 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الاثنين 24 مايو إلى السبت 29 مايو 2021.