شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الفيوم تعتمد النسخة النهائية من لائحة البرنامج المهني للمعلم المتميز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس شؤون التعليم والطلاب، بجامعة الفيوم، اليوم الأحد، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، جلسته برئاسة الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعضوية أعضاء المجلس.

قال الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة إنه تم خلال الجلسة عرض خطاب الدكتورة صفاء أحمد محمد، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، بشأن اعتماد مجلس الكلية بجلسته رقم (١٢١) بتاريخ ٢٠٢١/٥/١٠ النسخة النهائية من لائحة البرنامج المهني للمعلم المتميز في مرحلة الطفولة المبكرة -برنامج متخصص- التعليم المدمج بعد إجراء التعديلات المطلوبة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أنه تمت إحاطة مجلس الجامعة مجلس جامعة الفيومعلما بالمصادقة على إجتماع مجلس شؤون التعليم والطلاب رقم (١٧٤) بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٩.