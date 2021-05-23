شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يعقد اجتماعا لمتابعة أعمال تطوير قري الحسينية ضمن «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري، لإحداث نقلة نوعية وحضارية في مستوى الخدمات المقدمة لقاطنيه، لافتاً أن الأعمال تسير على قدم وساق بقرى مركز الحسينية، حيث تم تحديد 41 قرية و740 تابع لتدخل، ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية لأعمال التطوير ورفع الكفاءة وتغيير الحياة للأفضل.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مسؤولي القطاعات الخدمية المشاركة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، للاطلاع على الموقف الحالي لمعدلات الأداء ونسب تنفيذ خطط التطوير الجارية بقرى مركز الحسينية.

أكد محافظ الشرقية جاهزية المحافظة وأجهزتها التنفيذية لاستخراج التصاريح اللازمة أمام مد خطوط التليفونات وكابلات الإنترنت والغاز الطبيعي، لتقوم الشركات المنفذة بأعمال التوصيل طبقا للجدول الزمني المحدد ووفقاً لمخطط التطوير الجاري تنفيذه، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود بين جهات العمل المشاركة في تنفيذ الأعمال للانتهاء من تطوير القرى وتحقيق الاستفادة المنشودة.

وخلال الاجتماع اطلع المحافظ على موقف تنفيذ مشروعات حياة كريمة، موجهاً وكيل وزارة الزراعة بالتنسيق مع رئيس المدينة بسرعة الانتهاء من إعداد النماذج المطلوبة لإقامة المجمعات الزراعية موضحا بها المساحة والتصميم، وكذلك تقديم مديرية الطب البيطري لمخطط تطوير المجازر، شاملة المواصفات الصحية والبيطرية وعدد المجازر المقرر إنشاؤها والأخرى المراد رفع كفاءتها.

وطالب المحافظ وكيل وزارة الصحة بتقديم بيان باحتياجات القطاع الصحي، مزود بالرسومات الهندسية للمشروعات التي سيتم تنفيذها سواء إنشاء جديد أو إحلال وتجديد أو رفع كفاءة وترميم.

كما اطلع محافظ الشرقية على موقف تنفيذ مشروعات قطاع الري، حيث تمت الإشارة إلى أنه من المقرر رفع كفاءة 3 كباري وإنشاء 10 كباري جديدة، مشدداً على سرعة الانتهاء من التصميمات اللازمة للكباري وتسليم النماذج للشركات المنفذة، لمراجعة الأعمال طبقاً للمواصفات الموضوعة.

ووجه المحافظ مسؤول مرفق الإسعاف بسرعة الانتهاء من تحديد عدد وحدات الإسعاف المقرر إقامتها بالقرى المطورة، وكذلك عدد السيارات اللازمة لتشغيلها وتقديم الخدمة الصحية والعلاجية.

وخلال الاجتماع شدد المحافظ على مسؤول مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم بيان مفصل من الوزارة عن المنازل المطلوب رفع كفاءتها.

كما كلف محافظ الشرقية مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومسؤولي الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإنهاء إجراءات نزع الملكية لإنشاء محطات صرف صحي ومياه شرب، وتحديد الموقف النهائي لعدد المشروعات التي يتم تنفيذها بكل قطاع.

وفى نهاية الاجتماع أكد محافظ الشرقية، على ضرورة تنفيذ كافة التوجيهات الصادرة خلال الاجتماع، وإعداد تقرير مفصل وتقديمه في موعد أقصاه ٢٤ ساعة للعرض عليه، لإسراع وتيرة العمل وتحقيق أعلى نسبة إنجاز على أرض الواقع، مؤكداً عقد اجتماع نهاية الأسبوع الجاري للاطلاع على نسب تنفيذ الأعمال بمبادرة حياة كريمة بقرى مركز الحسينية.