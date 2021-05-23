شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتفقد مركز شباب ناصر لتخصيص مركز جديد للتطعيم بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بحضور المهندس أحمد جمال نائب رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل، والمهندس شادي أمان مدير المشروعات بالشركة، بتفقد مركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق، لدراسة إمكانية تخصيص مركز جديد به لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا ، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية، وخطة وزارة الصحة والسكان، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد .

قام وكيل وزارة الصحة بمعاينة الأماكن المختلفة بالمركز، وتحديد المناسب منها، ورفع المقاسات، وآليات العمل بها، ومدي توافر الاشتراطات الصحية، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، ومخاطبة وزارة الصحة بعد عمل دراسة شاملة للموقع، وذلك تيسيراً علي المواطنين بمحافظة الشرقية من مشقة السفر، والمستحقين للحصول علي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، والذين قاموا بالتسجيل علي موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان.