شكرا لقرائتكم خبر عن شباب إماراتيون يهدون المصريين أغنية "تحيا مصر" بلغة الإشارة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى مجموعة من الشباب الإماراتيين من ذوى القدرات الخاصة، للشعب لمصرى أغنية "تحيا مصر تحيا"، للفنان المصرى أحمد جمال، بلغة الإشارة، تأكيدا على عمق علاقات التآخي بين مصر والإمارات، على المستويين الرسمي والشعبي. وفق بيان صادر عن السفارة بالقاهرة.

وشارك في تقديم الأغنية بلغة الإشارة، مجموعة من الشباب والفتيات، تابعون لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، الواقعة في مدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث قدموا الأغنية بالإشارة، وكان في خلفية الصوت، الكلمات التي يؤديها المغني أحمد جمال، بنفس الموسيقى والإيقاع دون تغيير.

بدأ الفيديو، الذي استغرق تصويره ثلاث دقائق وعشرون ثانية، بتدوين عبارة تاريخية سبق وقالها الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وما زالت مخلدة في ذاكرة الشعبين المصري والإماراتي، نصها "نهضة مصر، نهضة للعرب كلهم.. وأوصيت أبنائي بأن يكونوا دائما إلى جانب مصر.. وهذه وصيتي".

وأظهر لقطات الفيديو، أن طريقة تقديم الأغنية من جانب الشباب، كانت أكبر من مجرد أداء أو إعادة إنتاج لأغنية بطريقة الإشارة، بل إن أسلوب العرض عكس بشكل واضح، حجم المحبة التي يكنها مقدمو الأغنية أنفسهم إلى مصر، ما جعلها تصل إلى قلوب المشاهدين والمستعمين بصدق.

وجاء فى مستهل الأغنية كلمات خالدة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عن مصر ومكانتها :" نهضة مصر نهضة للعرب كلهم ..وأوصيت أبنائى أن يكونوا دائما إلى جانب مصر وهذه وصيتى أكررها لهم أمامكم ..إن مصر بالنسبة للعرب هى القلب وإذا توقف القلب فلن تكتب للعرب حياة.