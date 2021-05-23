شكرا لقرائتكم خبر عن «تسويق الثقافية» تدعو «الصحة و السياحة» لتطعيم العاملين في الصعيد بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت لجنة تسويق السياحة الثقافية، وزارتي الصحة، والسياحة والأثار، إلى ضرورة الإسراع في تطعيم العاملين بالقطاع السياحي في محافظات الصعيد، بلقاح كورونا، في أقرب وقت ممكن، خاصة مع وجود بشائر لعودة السياحة الثقافية من مختلف الأسواق، التي تعشق الأثار والحضارة المصرية القديمة.

وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن هناك بشائر لحجوزات من السوق الإسباني لزيارة الأقصر خلال يوليو المقبل، وكذلك بدأت حجوزات من السوق الأمريكي، لافتا إلى أن استئناف الحركة من العالم كله مرهون بحجم التطعيمات التي يحصل عليها المقصد السياحي والعاملين والمتعاملين مع السائح.

وأضاف أن الرسالة التي يوجها صناع القرار السياحي على مستوي العالم جوهرها حالة الأمان الصحي ومعدلات اللقاح، وهي نفس الرسالة التي وجهتها مصر في معرض سوق السفر العربي ومعرض الفيتور، وفي ضوء ذلك التوجه تدعوا «السياحة الثقافية» إلى ضرورة الإسراع بتطعيم العاملين بالقطاع في القريب العاجل.

وتابع «عثمان» أن لجنة تسويق السياحة الثقافية، لديها قاعدة بيانات العاملين بشركات السياحة، ويمكنها التنسيق مع محافظة الأقصر والجهات المعنية لتوفير أماكن لتطعيم العاملين بالقطاع بشكل آمن ومنظم.

وأوضح «عثمان» أن تطعيم العاملين بالقطاع أصبح ضرورة لبناء حملات للترويج للسياحة الثقافية، وأن السائح المرتقب يفكر قبل اختيار الوجهة السياحة في المعلومات الصحية المرتبطة بها، خاصة سياستها في مواجهة فيروس كورونا، وتحصين العاملين في القطاع أصبح أبرز مميزات المقصد السياحي.