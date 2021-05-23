شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد»: إيقاف وتعديل مواعيد ومسارات عدد من القطارات على بعض الخطوط بالوجهة البحرى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف وتعديل مواعيد ومسارات القطارات على بعض الخطوط بالوجهة البحرى وذلك لتحديث وتطويربرج بنها إعتبارامن يوم الثلاثاء 25/5/2021 وذلك في ظل انجاز مشروعات التطوير وتحديث نظم الاشارات بالهيئة طبقا للجدول الزمنى وحرصا على تأمين سلامه مسير القطارات وللحد من التاخيرات أثناء فترة فك الإرتباط.
وبيانها كالتالي :-
اولا- إيقاف تشغيل
•إيقاف تشغيل قطاري 1417/ 360 القاهرة /شبين القناطر/الزقازيق إيقاف مؤقت لحين صدور تعليمات أخرى.
ثانيا- تعديل مواعيد
• تعديل قيام قطار 944 سياحي الزقازيق / القاهرة/ الساعة 5.40 بدلا من الساعة 06.00
• تعديل قيام قطار 1108 مميز الاسكندرية / القاهرة/ الساعة 3.05 بدلا من الساعة 03.30
• تعديل قيام قطار 380 ركاب المنصورة / القاهرة /الساعة 08.50 بدلا من الساعة 09.00
• تعديل قيام قطار 62 ركاب دمياط / المنصورة/ الساعة 10.15 بدلا من الساعة 10.20
• تعديل قيام قطار 273 ركاب الزقازيق / الإسماعيلية /الساعة 06.40 بدلا من الساعة 06.55
• تعديل قيام قطار 397 ركاب القاهرة / الزقازيق /الساعة 22.10 بدلا من الساعة 21.40
• تعديل قيام قطار 377 ركاب القاهرة / المنصورة /الساعة 07.15 بدلا من الساعة 05.30
• تعديل قيام قطار 936 مكيف طنطا / القاهرة/ الساعة 06.00 بدلا من الساعة 05.55
تغير مسار
• مسير قطارات 963 ،941،593 بخط القاهرة/ شبين القناطر/ الزقازيق بدلا من خط القاهرة /بنها.
مع الوضع في الاعتبار بأنة سيتم اعادة تشغيل هذة القطارات كالمعتاد وطبقا لمواعيدها المقررة بعد الانتهاء من تطوير برج اشارات بنها والمنتظر في 30/9/2021.