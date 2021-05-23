شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يلتقي متدربي البرنامج الرئاسي دفعة «الشهيد أحمد منسى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين للقيادة «EPLP» والمخطط لهم التدريب العملى بمحافظة أسوان (دفعة الشهيد أحمد منسي) التي تضم كل من منار عطية، وأحمد عصام من وزارتى التربية والتعليم والأوقاف.

واستعرض اللواء أشرف عطية، المشروعات الجارية في قطاعات البنية الأساسية والخدمية والتطوير والتجميل والإستثمار والسياحة وغيرها من مشروعات التأمين الصحى الشامل وتحيا مصر وحياه كريمة والتحول الرقمى، مما سيساهم في تحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى، بالإضافة إلى إبراز الوجه الحضارى واستعادة الهوية البصرية لعاصمة الشباب والثقافة والاقتصاد الأفريقى بإعتبارها من أهم المقاصد السياحية الدولية، موضحاً بأن العمل في المحليات يشهد تحديات كثيرة ولذا فأننا نسعى لإختيار أفضل العناصر في القيادات المحلية، وكذا إقتحام المشاكل المتراكمة وإنهاء المشروعات المتعثرة مع تطوير الخدمات السياحية من خلال الإرتقاء بالمظهر العام والسلوك الحضارى للحنطور والمراكب الشراعية والعاملين عليها.

ورحب محافظ أسوان بأعضاء البرنامج الرئاسى وقضائهم مدة شهريين للوقوف عملياً على حجم الإنجازات الجارية على أرض محافظة أسوان، وذلك ضمن خطة الدولة لبناء صف ثانى من القيادات، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، لافتاً إلى أنه سيتم تقديم كافة سبل الدعم للمتدربين خلال فترة التدريب من أجل تحقيق المعايشة والتطبيق العملي لما تم دراسته نظرياً بالأكاديمة الوطنية وذلك من خلال إعداد برنامج متخصص ومكثف يشمل الجولات الميدانية بهدف التعرف عن قرب على طريقة وآليات عمل الجهاز الإداري التي تتم داخل المحافظة أو مجالس المدن والأحياء ومديريات الخدمات.