شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادى الجديد يتابع مشروع البوابة الجغرافية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، بوفد إحدي الشركات المتخصصة في نظم المعلومات الجغرافية لمتابعة موقف مشروع إنشاء البوابة الجغرافية للمحافظة، في إطار خطة مشروع التحول الرقمي بالمحافظة، وذلك بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ، وسيد محمود، سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة دعاء دويدار، مدير وحدة المتغيرات المكانية، حيث تمت مناقشة إطلاق عدة تطبيقات إلكترونية لمتابعة المشروعات الزراعية والاستثمارية الجارية ونسب التنفيذ بها، وكذلك تلقي شكاوي المواطنين وسرعة بحثها والرد عليها وتنفيذ خريطة سياحية واستثمارية للمحافظة وغيرها من التطبيقات التي تسهم في تيسير إجراءات متابعة المشروعات وحصول المواطنين على الخدمات المختلفة بأيسر الطرق.