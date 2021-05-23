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محافظ الوادى الجديد يتابع مشروع البوابة الجغرافية

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أحمد عبد السلام 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، بوفد إحدي الشركات المتخصصة في نظم المعلومات الجغرافية لمتابعة موقف مشروع إنشاء البوابة الجغرافية للمحافظة، في إطار خطة مشروع التحول الرقمي بالمحافظة، وذلك بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ، وسيد محمود، سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة دعاء دويدار، مدير وحدة المتغيرات المكانية، حيث تمت مناقشة إطلاق عدة تطبيقات إلكترونية لمتابعة المشروعات الزراعية والاستثمارية الجارية ونسب التنفيذ بها، وكذلك تلقي شكاوي المواطنين وسرعة بحثها والرد عليها وتنفيذ خريطة سياحية واستثمارية للمحافظة وغيرها من التطبيقات التي تسهم في تيسير إجراءات متابعة المشروعات وحصول المواطنين على الخدمات المختلفة بأيسر الطرق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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