شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 26 قضية تموينية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مباحث التموين في أسوان، اليوم الأحد، حملة على الأسواق في مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق والسلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي والمخالفة للاشتراطات الصحية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 26 قضية تموينية، ومنها 5 قضايا مخالفات لمخابز بلدية، و2 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و3 قضايا لاستخدام أسطوانات في غير الغرض المخصص لها، و7 قضايا لعدم حمل شهادات صحية، وقضية سلع منتهية الصلاحية، و8 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار.

وأُحيلت المخالفات المُحرَّرة إلى النيابة المختصة.