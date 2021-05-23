شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 9 سيارات جديدة و3 لوادر لدعم منظومة النظافة بمحافظة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، عن وصول عدد 12معدة وسيارة جديدة، لدعم منظومة النظافة لتحسين أداء العمل في مجال النظافة العامة والبيئة على مستوى الأحياء.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ للسيارات والمعدات الجديدة التي وصلت امام ديوان عام محافظة السويس بحضور الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة، والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد، والمتدربين من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

وتشمل المعدات الجديدة عدد 5 سيارات مكبس، و4 سيارات كسح المياه و3 لوادرلدعم منظومة النظافة بمحافظة السويس.

وشدد المحافظ على رؤساء الاحياء على أهمية الصيانة المستمرة للمعدات والسيارات الجديدة وعمل خطة للاستفادة من هذه المعدات وتكثيف العمل في رفع القمامة والتراكمات أولا بأول على مستوى الأحياء.

وفي سياق متصل، ناشد صقر المواطنين بالحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة ونظافة الحدائق العامة والميداين التي تم انشاؤها على مستوي الاحياء، مؤكدا ان هذه المكتسبات هي ميراث لأبنائنا في المستقبل لذا يجب الحفاظ عليه.

وصول 9 سيارات جديدة و3 لوادر لدعم منظومة النظافة بمحافظة السويس

وصول 9 سيارات جديدة و3 لوادر لدعم منظومة النظافة بمحافظة السويس