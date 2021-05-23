شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة صندوق «تحيا مصر» تصل ميناء رفح لتوصيل المساعدات لقطاع غزة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت الآن قافلة صندوق تحيا مصر الإنسانية، محطتها الأخيرة في ميناء رفح البري، استعدادا للعبور إلى قطاع غزة لتوصيل المساعدات المصرية للجانب الفلسطيني، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية، بدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

و قام الصندوق بتجهيز القافلة من خلال المساهمات والتبرعات العينية التي قدمتها الشركات المصرية العاملة بمختلف المجالات التجارية والصناعية مشاركة منها في المبادرة المصرية لدعم وإعمار قطاع غزة التي أطلقها السيد الرئيس قبل أيام.

وتتضمن قافلة صندوق تحيا مصر 130 حاوية محملة بأكثر من 3 ألاف طن من المواد الغذائية الجافة، والخضروات، والدواجن، وفاكهة، بالإضافة إلى (مراتب- وسجاد- أغطية)، ومطهرات، وكمامة طبية، وكذلك ملابس وأدوية. والتي ستصل للاشقاء الفلسطينيين تحت شعار (نتشارك من اجل الإنسانية)، لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقاما قياسية في العمل الخيري والتكافلي في مختلف دول العالم.

ولاقت المبادرة المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، تفاعلا كبيرا من رواد موقع التواصل الاجتماعي عبر الصفحة الرسمية لصندوق تحيا مصر على موقع فيس بوك، وذلك بعد أعلان الصندوق عن فتح حساب خاص بتلقي المساهمات من داخل وخارج مصر في إعادة إعمار غزة، وكذلك التحضير لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية للأشقاء في القطاع.

وقام الصندوق بتفعيل حساب باسم (037037- إعادة أعمار غزة) في كل البنوك المصرية، لاستقبال المساهمات والتبرعات بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلا عن استقبال المساهمات أون لاين عبر الموقع الإلكتروني www.tahyamisrfund.org.

الجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر يعمل كمعاون لأجهزة الدولة ومظلة للعمل المجتمعي لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجا وذلك من خلال عدة محاور منها مواجهة الكوارث والأزمات.

وتعد قافلة اليوم إحدى أنشطة هذا المحور وتعتبر سابقة هي الأولى من نوعها التي تعبر خدمات الصندوق الحدود المصرية في إشارة إلى تطور ونمو دور هذا الكيان الذي أسس بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتدعيم روح التكافل والتضامن وكذا تعظيم دور المجتمع المدني في شتى مجالات التنمية.

قافلة صندوق تحيا مصر تصل ميناء رفح لتوصيل المساعدات لقطاع غزة

قافلة صندوق تحيا مصر تصل ميناء رفح لتوصيل المساعدات لقطاع غزة