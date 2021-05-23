شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرور 25 عامًا.. محافظ أسوان يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة إدفو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد مرور 25 عامًا على آخر مخطط عمرانى لمدينة إدفو، اعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مشروع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة، وذلك بعد اعتماد الحيز العمرانى لها بإجمالى مساحة تصل لأكثر من 930 فدان بزيادة قدرها 350 فدان عن الحيز العمرانى في عام 1996، جاء ذلك بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بالإضافة إلى رئيس أقليم جنوب الصعيد بهيئة التخطيط العمرانى ومدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن المخطط الإستراتيجى سيساهم في تعدد الأنشطة التنموية ومنها النشاط السياحى مع خلق شبكة من الطرق الرئيسية والفرعية التي تساهم في تحقيق السيولة المرورية، علاوة على خدمة المشروعات والأنشطة المستقبلية والتي من أبرزها أنشاء طريق دائرى جديد يربط كورنيش النيل من موقف السلايمة شمالاً وحتى موقف الرمادى المؤدى إلى الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة مرورًا بكوبرى أدفو.

ولفت إلى أن هناك مشروعات مخطط تنفيذها منها مشروع إنشاء محطة تموين عائمات لخدمة حركة الملاحة النيلية والسياحية من وإلى مدن محافظة أسوان لتصبح بذلك أهم محطات التموين الوسيطة. كما وجه أشرف عطية بسرعة أدراج مشروعات المخططات التفصيلية لكافة مدن المحافظة وذلك بعد قيام الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بإعتماد لوحات المخططات الإستراتيجية لعدد 5 مدن منها أسوان وأدفو وأبوسمبل السياحية والبصيلية والرديسية وذلك لتحقيق كافة المطالب الجماهيرية والتطلعات المستقبلية بمشروعات خدمية وسكنية وإستثمارية الواردة بكل مخطط، مؤكداً على أنه سبق إعداد المخطط الإستراتيجى عقد جلسة إستماع في ديسمبر 2020 مع ممثلين من أهالى مدينة إدفو حيث تم إستعراض مطالبهم ومقترحاتهم أو تعديل أي توصيات كانت مدرجة.