شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء طلاب غزة من مصروفات الفصل الدراسي الثاني.. وسفير فلسطين يشكر وزير التعليم العالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدّم السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية الأحد، بالشكر والتقدير للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي ولقيادات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، مثمنًا القرارات التي تم اتخاذها تيسيرًا على الطلبة الفلسطينيين ودعمًا للمسيرة التعليمية والأكاديمية الفلسطينية، مشيرًا إلى تماهي تلك القرارات مع الدور القومي الكبير الذي تقوم به الشقيقة الكبرى مصر الكنانة تجاه القضية الفلسطينية والتي توّجت بالجهود المصرية الأخيرة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقد أقر المجلس الأعلى للجامعات في بيان، الأحد، بإعفاء الطلاب الفلسطينيين الوافدين القادمين من قطاع غزة للدراسة بالجامعات الحكومية المصرية من القسط الثاني للمصروفات الجامعية للعام الجامعي الحالي، وكذلك دعم مؤسسات التعليم العالي بقطاع غزة بكل احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس والتجهيزات اللازمة، وتقديم كل أشكال الدعم التعليمي والبحثي للجانب الفلسطيني، وتقديم كافة التيسيرات والدعم للطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية.

وأفادت سفارة دولة فلسطين بمصر بأنه قد نتجت هذه القرارات عقب الاجتماع الدوري الذي عقده المجلس الأعلى للجامعات، ظهر اليوم الأحد، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، وحضور السادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان.

وثمّن المجلس الأعلى للجامعات الدور الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكل المؤسسات المعنية في مصر على دورهم التاريخي في وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وتأكيد الدور التاريخي للشعب المصري في مساندة القضية الفلسطينية.