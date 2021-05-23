شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات مجتمعية تنظمها جامعة العريش لخدمة المجتمع السيناوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش، رئيس جامعة العريش، على ‘عداد المبادرات بالتنسيق مع أعضاء هيئة التدريس من مختلف التخصصات، ليتم تنفيذها على أرض الواقع، مشيرًا إلى تخصيص أماكن وقاعات داخل مبنى ادارة الجامعة بوسط مدينة العريش، منها قاعة لعرض منتجات ومفردات التراث السيناوى بهدف إحياء التراث والحفاظ عليه، وقاعة أخرى لعرض منتجات الطلاب الفنية من رسوم ولوحات وابتكارات أخرى واستضافة معرض لأبناء قرية الروضة، وقاعة لمنتجات كليات الجامعة ( العلوم الزراعية البيئية والاقتصاد المنزلى والإستزراع المائى والمصايد البحرية).

كما تم بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة تنفيذ مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى ( صنايعية ) التي أطلقها لشغل أوقات فراغ الطلاب والتدريب على المهن المطلوبة لسوق العمل.

وأعلن أنه أوكل إلى كليتى العلوم الزراعية البيئية والاقتصاد المنزلى توفير احتياجات المدن الجامعية التابعة لها من لحوم ودواجن وخضروات وغيرها لتغذية الطلاب المقيمين بها.

وأشار إلى أنه انطلاقا من دور الجامعة باعتبارها قاطرة التنمية يشارك أعضاء هيئة التدريس من المتخصصين بأبحاثهم لتنمية وتعمير سيناء في مختلف المجالات بأسلوب علمى، ويجرى الاعداد والتجهيز لاقامة الفاعلية الأولى للجنة شباب الباحثين بإشراف الدكتور أيمن الشبينى مدير المعاهد البحثية وعضو مجلس مدينة زويل للعلوم التكنولوجيا والابتكار ( والمقرر لها بعد غد يوم الثلاثاء القادم الموافق 25 مايو الجارى ) عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك تمهيدا لعقد أول مؤتمر علمى لجامعة العريش لبحث تنميتها وتعميرها بالأسلوب العلمى في مختلف المجالات بجهود وأفكار أساتذة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات.