شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق بين وكالة الفضاء وكليات الهندسة في الجامعات لتنفيذ 35 قمرا صناعيا مصريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد المجلس الأعلي للجامعات، والذي عقد بجامعة حلوان، اليوم الأحد، توقيع الاتفاق التنفيذي الخاص بمعامل الأقمار التعليمية بين وكالة الفضاء المصرية برئاسة د.محمد القوصى، ورؤساء جامعات (أسيوط – سوهاج – جنوب الوادي- أسوان).

يستهدف الاتفاق تقديم وكالة الفضاء المصرية، قمر صناعي تعليمي يكون نواة لمعمل تكنولوجيا الأقمار الصناعية في كليات الهندسة، وذلك في إطار مشروع متكامل ممول من كل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ووكالة الفضاء المصرية، لتنفيذ عدد ٣٥ قمر صناعي.

تم توقيع العقود التنفيذية لعدد ٣١ قمر صناعي لعدد ٣١ من كليات الهندسة والعلوم لمختلف جامعات مصر، بما يحقق أحد أهداف وكالة الفضاء المصرية طبقا لقانون إنشاءها وهو نشر ثقافة وتكنولوجيا الفضاء في المجتمع المصري وعلى الأخص في كليات الهندسة والعلوم والحاسبات بالجامعات المصرية، ومن المقرر الانتهاء من هذا المشروع بالكامل في فبراير ٢٠٢٢ كمرحلة أولى.