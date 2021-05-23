شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس يتابع أعمال التكريك بموقع مشروع ازدواج القناة بالبحيرات الصغرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، موقع مشروع ازدواج القناة الجاري تنفيذه بين الكم ١٢٢ إلى الكم ١٣٢ ترقيم قناة بالبحيرات المرة الصغرى، لمتابعة أعمال التكريك التي تتم بواسطة كراكات الهيئة ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي بالمجرى الملاحي للقناة.

خلال جولته التفقدية بموقع العمل وبرفقته عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والقائمين على المشروع، تعرف رئيس الهيئة على مستجدات أعمال التكريك بالمشروع حيث بلغت إجمالي كميات الرمال المستخرجة 65 ألف متر مكعب.

واطمأن الفريق ربيع على سير العمل ومعدلات الإنجاز بتفقد الكراكة «مشهور» والكراكة «العاشر من رمضان»، موجهاً بزيادة عدد الكراكات بالموقع تباعاً بما يتناسب مع الأعماق التي يتم الوصول إليها.

وأكد الفريق ربيع على أن العمل بمشروع تطوير القطاع الجنوبي بالمجرى الملاحي للقناة بشقيه سيتم على التوازي بما يمكن معه ضغط الجدول الزمني والانتهاء من تنفيذه في أقرب وقت ممكن تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتعرَّف رئيس الهيئة على المخطط الخاص بعمل المسحات والتثقيبات البحرية والأرضية لتحديد نوع التربة في المناطق المختلفة الخاصة بالمشروع وذلك بمعرفة مركز أبحاث الهيئة.

جدير بالإشارة أن مشروع تطوير المجرى الملاحي للقناة يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو متر ١٢٢ إلى الكيلو متر ١٣٢ ترقيم قناة بطول ١٠ كم، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر ١٣٢وحتى الكيلو متر ١٦٢ ترقيم قناة بعرض 40 متر وعمق 72 قدم.