شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية ترسل وفدًا لاستخراج بطاقات الرقم القومي للحالات الخاصة في كفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخليه، بإيفاد مأموريتين لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لثلاثة من المواطنين، نظرًا لظروفهم الصحية، بمحال إقامتهم وبالمستشفيات بمحافظتى القاهرة وكفرالشيخ، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمهم لهم، إذ أشرف المقدم إسلام الوكيل، بإدارة الأحوال المدنية بكفرالشيخ على استخراج البطاقات.

كما واصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات «كبار السن وذوى القدرات الخاصة، بمقر ديوان عام القطاع، استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان.

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