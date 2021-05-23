شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يستقبل متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

إستقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عبدالله أحمد أحمد جودة، المشرف المساعد على إدارة العلاج والتأهيل بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وأحمد سلطان هاشم سلطان، مستشار بالدرجة العالية بوزارة الدولة للإنتاج الحربي، من متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة «دفعة الشهيد أحمد منسي»، التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب، ضمن البرنامج التدريبي الخاص بهما والممتد لمدة شهرين داخل المحافظة، في الفترة من ٢٢ مايو الجاري وحتى ١٥ يوليو القادم ،وذلك في إطار حرص الأكاديمية على إكساب المتدربين لمهارات العمل الميداني بالتعاون مع المحافظة وجهازها التنفيذي.

وأكد المحافظ على تقديم كافة سبل الدعم للمتدربين وتعزيز التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكداً أنه سيتم إتاحة كافة الإمكانيات لهم خلال فترة التدريب من خلال برنامج تدريبي ومعايشة ميدانية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات بنطاق المحافظة، لافتاً إلى أهمية الدور الذي تقوم به البرامج التدريبية في إعداد كفاءات شابة كونها المحرك الرئيسي لعمليات التطوير والتجديد والإبتكار.

وأوضح محافظ الشرقية حرص الدولة على تولي الشباب للمناصب القيادية وتمكينهم من الإضطلاع بالمسئولية خلال المرحلة المقبلة، قائلاً أن الشباب طاقة فاعلة وأداة هامة لتقدم ورقي المجتمع لما لديهم من مهارات وقدرات كبيرة يجب إستغلالها وتوجيهها نحو بناء وتنمية الوطن.

رحب محافظ الشرقية بالمتدربين، متمنياً لهما التوفيق في أداء عملهما خلال الفترة التدريبية داخل محافظة الشرقية، والتطبيق العملي بما تم دراسته بالأكاديمية الوطنية للتدريب، والتي تٌعد أحد أهم صروح التدريب والمعرفة على مستوي الجمهورية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.