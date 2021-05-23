شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: استمرار أعمال الحملة المكبرة بحي الضواحي لإزالة التعديات والعشوائيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الأحد، عن استمرار أعمال الحملة المكبرة بحي الضواحي لإزالة التعديات بمحازاة قناة الاتصال، وذلك في إطار استكمال تطوير منطقة الكوبري وشارع طريق الشاحنات.

وأوضح محافظ بورسعيد في تصريحات، الأحد، أن الحملة واصلت رفع وإزالة الرتش ومخلفات الرمال وتسوية التربة بعد الإنتهاء من رفع وإزالة كل الإشغالات والتعديات بجوار الكوبري وبمحازاة قناة الاتصال، وتم تقسيم المنطقة إلى 3 قطاعات لرفع الرتش ومخلفات الرمال وتسوية الأرض بمحازاة قناه الاتصال، وذلك لاستكمال أعمال تطوير المنطقة وبدء المرحلة الثانية من إنشاء كورنيش قناه الاتصال .

ويجري أيضًا إزالة كل الورش غير القانونية التي ليس لها تخصيص وتم اقتحامها من البعض دون سند قانوني، وذلك في إطار مخطط استكمال تطوير شارع طريق الشاحنات مشيرا بأنه سيتم مراجعة كافه الورش والمحال بالمنطقة ومراجعة شروط التراخيص الخاصة بها وتقنين أوضاعها، وهذه الحملة تأتي في إطار الحملات المتواصلة لرفع كل الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة بمحازاة قناة الاتصال والتى استهدفت إزالة التعديات وعدد من المباني العشوائية.