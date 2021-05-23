شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن فوز طلاب مصريين بـ3 جوائز فى المسابقة الدولية للعلوم والهندسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم القنى، فوز عدد من الطلاب المؤهلين والمشاركين فى المعرض الدولى الافتراضى بثلاث جوائز فى المسابقة، المنعقدة برعاية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وبالتعاون بين مكتبة الإسكندرية "مركز القبة السماوية" والإدارة العامة للتعليم الإلكترونى بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، ومراكز التطوير التكنولوجى بالمديريات التعليمية.

وقدمت الوزارة التهنئة للطلاب الفائزين، جاسر محمد جلال، ومصطفى أحمد عبد المهيمن، لحصولهما على جائزة خاصة في مجال البرمجيات عن مشروع: (استخدام الكمبيوتر وأنظمة التعلم الآلي لتطوير خوارزمية تساعد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على استخدام الكمبيوتر Utilizing Computer Vision and Machine Learning Systems to Develop an Algorithm Helping Physically Disabled people to use computer)، والطالبة فاطمة البنا لحصولها على المركز الرابع عالميًا في مجال الكيمياء الحيوية عن مشروع (المورينجا لمياة الصرف الصحي والطاقة النظيفة Moringa for sewage (water and clean energy.

كما فاز الطالب عمر وليد البحيري بالمركز الرابع عالميًا في مجال الهندسة البيئية عن مشروع (جهاز كهربائي ذكي لمياة الصرف الصحي Smart electrical device for waste water)، وشارك الطالب أحمد طارق الفرماوى بالصف السادس الابتدائى فى الفعاليات الدولية للطلاب تحت السن بنجاح حيث تم ترشيحه ليمثل مصر عن مشروعه (المدينة المدمجة 2030 رؤية مصر 2030 Compact city 2030 Egypt vision 2030) فى مجال الأنظمة المدمجة.

وتجدر الإشارة إلى أن مسابقة العلوم والهندسة (ISEF)، هي من أقوى المسابقات الدولية فى مجال العلوم والهندسة للباحثين في المرحلة الثانوية، من سن 14 إلى 18 عامًا، حيث تم اختيار الطلاب للتمثيل الدولى من خلال العديد من المسابقات التمهيدية والمحلية التى جرت فى جميع ربوع مصر، كما تم تأهيلهم ورفع مهارات التواصل لديهم لعرض مشروعاتهم بكفاءة فى المعرض الدولى.