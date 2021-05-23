شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين يشكر وزير التعليم العالى لإعفاء طلبة غزة من مصروفات الفصل الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدّم سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، بالشكر والتقدير لوزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، ولقيادات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، مثمنًا القرارات التي تم اتخاذها تيسيرًا على الطلبة الفلسطينيين ودعمًا للمسيرة التعليمية والأكاديمية الفلسطينية، مشيرًا إلى تماهي تلك القرارات مع الدور القومي الكبير الذي تقوم به الشقيقة الكبرى مصر الكنانة تجاه القضية الفلسطينية، والتي توّجت بالجهود المصرية الأخيرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأقر المجلس الأعلى للجامعات إعفاء الطلاب الفلسطينيين الوافدين القادمين من قطاع غزة للدراسة بالجامعات الحكومية المصرية، من القسط الثاني للمصروفات الجامعية للعام الجامعي الحالي، وكذلك دعم مؤسسات التعليم العالي بقطاع غزة بكافة احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس والتجهيزات اللازمة، وتقديم كافة أشكال الدعم التعليمي والبحثي للجانب الفلسطيني، وتقديم كافة التيسيرات والدعم للطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية.

وأفادت سفارة دولة فلسطين بمصر أنه قد نتجت هذه القرارات عقب الاجتماع الدوري الذي عقده المجلس الأعلى للجامعات، ظهر اليوم الأحد، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، وحضور السادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان.

كما ثمّن المجلس الأعلى للجامعات الدور الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكافة المؤسسات المعنية في مصر على دورهم التاريخي في وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وتأكيد الدور التاريخي للشعب المصري في مساندة القضية الفلسطينية.