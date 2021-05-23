شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تدعو مرضى كورونا فى العزل المنزلى للتفاعل مع خط الاستشارات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت الهيئة العامة للرعاية الصحية مرضى كورونا فى العزل المنزلى للتفاعل مع خط الاستشارات الطبية، وذلك على الرقمين المجانيين 0663257999 & 0663257444 ، وعبر تطبيق "الواتس آب" المخصص للاستشارات الطبية بالمجان على الرقم 01552139299.

وأضاف الهيئة، أن خط الإستشارات الطبية هو أحد الحلول التكنولوجية المبتكرة التي خصصتها الهيئة في مجابهة فيروس كورونا، مشيرًا أن تقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد أسهم في تخفيف العبء على المواطنين من التحرك من منازلهم الحصول على الخدمة الطبية في أماكن تقديمها وخصوصًا أصحاب الأمراض المزمنة باعتبارهم هم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد والأكثر تأثرًا بمضاعفاته.

وأوضح البيان، أن خط الإستشارات الطبية التابع لإدارة رضاء المنتفعين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، تطوع للعمل فيه بالمجان مجموعة من استشاريين في تخصصات (الأطفال ، الصدر، الباطنة،طب الأسرة، الأشعة، الأنف والأذن والحنجرة، النساء والتوليد، الجلدية)، ولفت إلى أن الإطباء المتطوعين للعمل به هم مجموعة من أمهر الأطباء سواء من ضمن بالفريق الطبي من العاملين بفرع الهيئة ببورسعيد أو غير العاملين بالهيئة.

وتابع: خط الاستشارات الطبية هو أحد الأدوات التي اتخذتها الهيئة لمتابعة مرضى العزل المنزلي من مصابي فيروس كورونا، لافتًا أنه تم من خلاله تقديم الدعم النفسي لمصابي كورونا ، كما تم تنفيذ 3600 زيارة منزلية بناء على متابعة خط الاستشارات الطبية للمرضى المعزولين منزليًا جراء الإصابة بكورونا، وأضاف : لم يقتصر الخط على استقبال المكالمات في نطاق محافظة بورسعيد فحسب، بل وردت عليه مكالمات من خارج المحافظة بل من خارج جمهورية مصر العربية، وهو ما يدلل على ثقة المواطنين في مستوى الخدمة المقدمة من خلاله ودوره الفعال في تخفيف الضغط على المواطنين بما يضمن حصولهم على الخدمة الطبية بأسرع وأيسر وسيلة ومن داخل منازلهم.