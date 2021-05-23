شكرا لقرائتكم خبر عن صرف مكافآت مالية استثنائية لـ 10 قيادات ومحصلين بهيئة الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف مكافأة استثنائية لعدد من القيادات والمحصلين بهيئة الأوقاف، وذلك بناء على الجهود التى بذلتها بعض مناطق هيئة الأوقاف المصرية وبعض المحصلين بها خلال عطلة عيد الفطر، وبناء على ما عرضه المهندس علاء عبد العزيز رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه سيتم فى نهاية شهر مايو صرف مكافأة استثنائية أخرى لمديرى أفضل 5 مناطق وأفضل عشرة محصلين على مستوى الجمهورية فى تحصيل إيرادات ومستحقات الهيئة، لافتة إلى أن الحاصلين على المكافأة هم:

أولاً : مديرو المناطق :

1. مدير منطقة أوقاف الدقهلية 2000 جنيه .

2. مدير منطقة أوقاف الغربية 1500جنيه .

3. مدير منطقة أوقاف الشرقية 1500جنيه .

4. مدير منطقة أوقاف كفر الشيخ 1200جنيه .

ثانيًا : المحصلون :

1. طارق الأشهب محصل بمنطقة أوقاف المنيا 1500 جنيه .

2. محمد جمال الدين محصل بمنطقة أوقاف الدقهلية 1200 جنيه .

3. ناصر عبد الرحمن محصل بمنطقة أوقاف القليوبية 1200جنيه .

4. رؤوف الغر محصل بمنطقة أوقاف المحلة 1000جنيه .

5. ياسر الشهاوى محصل بمنطقة أوقاف البحيرة 800 جنيه .

6. عبد الحميد بيومى محصل بمنطقة أوقاف طنطا 800 جنيه .