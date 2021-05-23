شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يتابع استعدادات امتحان نهاية العام.. تبدأ يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، ظهر اليوم الأحد، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان.

وأكد وزير التعليم العالى على إعلان كافة الجامعات والمعاهد حالة الاستعداد القصوى لامتحانات نهاية العام الدراسي الجارى -التى ستجرى خلال شهر يونيو القادم وتنتهى مع بداية شهر يوليو .

وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالى بتفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، أن التقارير المقدمة من رؤساء الجامعات أفادت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بضمان الانضباط والالتزام، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، لضمان حُسن سير امتحانات نهاية الفصل الدراسى طبقًا للوائح الداخلية للكليات والمعاهد، والحرص على سلامة جميع عناصر منظومة التعليم بالجامعات.

وتابع الوزير على جاهزية المستشفيات الجامعية بكافة الجامعات، استجابة لاحتياجات المجتمع فى ظل جائحة كورونا، ورفع درجة استعدادها طوال فترة امتحانات نهاية العام الدراسى الجامعى.