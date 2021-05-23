شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يشارك فى معرض أبوظبى الدولى للكتاب للمرة الأولى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الأزهر الشريف لأول مرة هذا العام فى فعاليات معرض أبوظبى الدولى للكتاب فى دورته الثلاثين، والتى تبدأ فى الفترة من 23 حتى 29 من مايو الجاري.

ويعرض الأزهر، خلال فترة المعرض إلى جانب الإصدارات التى تتخطى 168 عنوانا من إصدارات الأزهر المختلفة المطبوعة والمترجمة لأكثر من لغة؛ نشاط الخط العربى لإثراء الثقافات المختلفة باهتمام الأزهر لمختلف الفنون و منها الفنون الإسلامية.

تأتى مشاركة الأزهر فى المعارض الدولية كنافذة لنشر الثقافة الإسلامية و الفكر الوسطى للإسلام، من خلال مكتبته التى تعد من أعرق مكتبات العالم، حيث تضم مخطوطات يدوية يرجع تاريخها إلى ما يقرب من ألف عام، وما تتضمنه من كتب ومراجع علمية تحوى فى مضمونها العلوم الدينية والشرعية وعلم الفلك والمخطوطات النادرة التى تعين الدارسين والباحثين على دراستهم.