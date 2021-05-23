شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاق بين وكالة الفضاء و4 جامعات لتقديم قمر صناعى تعليمى لكليات الهندسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، ظهر اليوم الأحد، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، وحضور أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان.

وشهد المجلس توقيع الاتفاق التنفيذي الخاص بمعامل الأقمار التعليمية بين وكالة الفضاء المصرية برئاسة الدكتور محمد القوصى ورؤساء جامعات (أسيوط – سوهاج – جنوب الوادي - أسوان)، ويستهدف الاتفاق قيام وكالة الفضاء المصرية بتقديم قمر صناعي تعليمي يكون نواة لمعمل تكنولوجيا الأقمار الصناعية في كليات الهندسة، وذلك في إطار مشروع متكامل ممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ووكالة الفضاء المصرية، لتنفيذ عدد 35 قمر صناعي، حيث تم توقيع العقود التنفيذية لعدد 31 قمر صناعي لعدد 31 من كليات الهندسة والعلوم لمختلف جامعات مصر، بما يحقق أحد أهداف وكالة الفضاء المصرية طبقا لقانون إنشاءها وهو نشر ثقافة وتكنولوجيا الفضاء في المجتمع المصري وعلى الأخص في كليات الهندسة والعلوم والحاسبات بالجامعات.