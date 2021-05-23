المحكمة الإدارية العليا تلغي قرار الداخلية باستبعاد أحد المتقدمين لأكاديمية الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود الشوربجي:

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما بوقف تنفيذ والغاء قرار وزير الداخلية باستبعاد أحد المتقدمين للالتحاق بكلية الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة بسبب التحريات الأمنية .

وكان المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام قد أقام طعنا علي قرار وزير الداخلية لأحد المتقدمين للالتحاق بكلية الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة للعام الدراسي 2017.

وقال عمرو عبدالسلام المحامي في دعواه؛ إن الطالب توافرت في حقه كافة الشروط واجتاز كافة الاختبارات المقررة بتفوق إلا أنه فوجيء بقرار وزير الداخلية بعدم ادراج إسمه ضمن الطلبة المقبولين بأكاديمية الشرطة؛ بزعم أن التحريات الأمنية انتهت إلي وجود بعض المعلومات الجنائية والاتهامات لدى بعض أقاربه من الدرجة الثالثة والرابعة الأمر الذي معه بكون القرار الصادر باستبعاد الطاعن مشوب بعيب عدم المشروعية لمخالفته المباديء الدستورية وأحكام القانون وانعدام السبب المشروع الذي قام عليه القرار المطعون فيه.

وانتهت المحكمة في حكمها إلى أن السبب الذي أفصحت عنه الجهة الإدارية في استبعاد الطاعن من كشوف المقبولين بكلية الشرطة قسم الضباط المتخصصين بتمثل في فقدانه شرط حسن السمعة والسيرة الحسنة بسبب المعلومات الجنائية المسجلة عن بعض أقاربه.

أوضحت أن هذه الاتهامات لم يتمخض عنها ثمة إدانة لأي منهم من شأنها النيل من حسن السمعة في حقهم ومن ثمّ فإن السبب الذي تذرعت به الجهة الإدارية في استبعادها الطاعن يكون سبباً واهنا تم استخلاصه من أصول لاتنتجها أوراق الدعوى واقعاً أو قانونا ومن ثم يضحي القرار المطعون فيه غير قائم علي سبب صحيح مما يصمه بعدم المشروعية

الأمر الذي تقضي معه المحكمة يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع مايترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات