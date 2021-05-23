ضبط 649 طن أسمدة.. الداخلية تداهم 6 مصانع غير مرخصة بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال حماية مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية والأعلاف الحيوانية، من ضبط 6 مصانع "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن المنوفية بمضبوطات بلغت 649,51 طن أسمدة ومخصبات زراعية ، 46,525 طن - 507,5 لتر مبيدات زراعية بدون بيانات ومنتهية الصلاحية وغير مسجلة.

وأسفرت الجهود في مجال الطب البيطرى عن ضبط 4 محال جزارة "بدون ترخيص" – عدم الإعلان عن الأسعار"، بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت 26 كيلو جرام "دهون" غير صالحة للاستهلاك، عدم الإعلان عن أسعار.

ونجحت الجهود في مجال حماية البيئة والمنشآت الصناعية في ضبط 7 قضايا متنوعة أبرزها عدم وجود "رخصة مزاولة نشاط، شهادات صحية، سجل بيئي، ارتداء العاملين مهمات الوقاية، التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة والخطرة بنطاق مديرية أمن بني سويف.

وتمكنت الجهود في مجال مكافحة التلوث السمعي من ضبط قضية زيادة الضوضاء عن الحد المسموح به بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 109 قضايا مخالفات لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية.

وتمكنت الجهود فى مجال حماية نهر النيل من ضبط (85) قضية " إلقاء مخلفات والصرف غير المعالج" بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط عدد (21) قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية .. أبرزها " مخالفة شروط التراخيص – عدم إكتمال أدوات الإطفاء والإنقاذ – عدم وجود تراخيص ملاحية".